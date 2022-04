Tak ubierali się mieszkańcy Wągrowca i Pałuk. Zobacz niesamowite zdjęcia i stroje w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu

-Poznawanie kultury czasów minionych, to nie tylko spoglądanie wstecz. To również refleksje nad teraźniejszością i inspiracja dla przyszłości. Dotyczy to również strojów, „mody”, która w przeszłości zmieniała się pod wpływem regionalnych upodobań, a z drugiej strony – pod wpływem „nowinek z wielkiego świata”. W trakcie zwiedzania ekspozycji będzie można m.in. dowiedzieć się, kto i kiedy nosił kryzę, sznurówkę i piekielnicę, czym wyróżnia się haft pałucki, kto zakrywał głowę czepcem, jak z plamami radziły sobie nasze prababki, do czego służył dukacz oraz wiele innych ciekawostek, które mogą okazać się przydatne współcześnie. Na szczególną uwagę zasługują: haftowane halki, szal tiulowy tzw. „biegacz”, kabacik odświętny oraz elementy stroju ludowego charakterystycznego dla regionu Pałuk m.in. czepce z bandami - wyjaśniają przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Wągrowcu.