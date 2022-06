Te dziewczynki z powiatu wągrowieckiego walczą o zdjęcie na okładce "Głosu Wielkopolskiego" w akcji UŚMIECH DZIECKA

Akcja UŚMIECH DZIECKA "Głosu Wielkopolskiego"

- Z powodzeniem można powiedzieć, że w tym roku będzie to nie tylko Dzień Dziecka, ale Miesiąc Dziecka w "Głosie Wielkopolskim" - mówi Bogusław Kaczmarek, pomysłodawca akcji Uśmiech Dziecka. - Dzieci zaprezentujemy na łamach gazety nie tylko w dniu ich święta. Później będziemy przedstawiać w gazecie liderów głosowania, a rodzice będą mogli opowiedzieć o swoich pociechach. Z kolei w naszym serwisie i na Facebooku opublikujemy wideopamiątki - rozmowy z dziećmi i ich rodzicami. Prawie 300 dzieci otrzyma nagrody i upominki. Nowością w tym roku będzie główna nagroda w finale akcji - wyjazd dla całej rodziny do Disneylandu w Paryżu.

Maluchy z powiatu wągrowieckiego w akcji "UŚMIECH DZIECKA"

Wśród tysięcy zgłoszeń z całej Wielkopolski, znajdują się także te z powiatu wągrowieckiego. Głosowanie prowadzone jest w trzech kategoriach: Maluszki (dzieci do dwóch lat), Dziewczynki (od dwóch lat) i Chłopcy (od dwóch lat).

Dzisiaj prezentujemy kandydatki z kategorii "Dziewczynki od lat dwóch"

Zgłoś swoje dziecko do akcji

Jeszcze do 19 czerwca można dodać zdjęcie swojego dziecka do galerii i konkursu. Nie musi to być profesjonalna fotografia - wystarczy zwykłe zdjęcie zrobione telefonem. Najważniejsze, aby uchwycić na nim uśmiech dziecka. Takie fotografie zrobione przez rodziców w chwilach radości, podczas zabawy, mają najwięcej uroku.