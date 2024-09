Zakończenie wakacji, to moment, kiedy żegnamy również lato. Takie pożegnania, po wspaniałym, relaksującym czasie, nie są łatwe. Na pocieszenie można powiedzieć, że wrzesień też ma być pięknym, ciepłym miesiącem, a za rok przecież powrócą kolejne letnie możliwości. Na tę chwilę warto korzystać jeszcze z licznych promieni słońca. To również dobry moment, by wakacje pożegnać np. z dobrą muzyką, która zagościła na scenie Amfiteatru Miejskiego w Wągrowcu, w minioną niedzielę, 1 września.