Trasy rowerowe do 124 km od Wągrowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Trasy rowerowe w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 124 km od Wągrowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Wągrowcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Wągrowcu ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Dookoła jezior Krępsk i Szczytno

Stopień trudności: 1

Dystans: 53,74 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 473 m

Suma zjazdów: 454 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Wągrowca

Przesiadamy się z samochodu na rowery w Barkowie. Od razu ruszamy polną drogą przez Gębarzewo i Biskupnicę do Krępska. Tu jedziemy dalej wzdłuż jeziora Krępsko i po przecięciu krajówki nr 25 poruszamy się aleją domków letniskowych nad jeziorem Szczytno Duże. Po wyjeździe na asfalt mijamy Szczytno, Zawadę i zjeżdżamy na północny koniec jeziora aby się posilić. Po powrocie na szosę, kontynuujemy jazdą do zjazdu na Hotel Aubrecht. "Kocimy łbami" docieramy do hotelu, który jest w trakcie rozbudowy. Robi spore wrażenia jak na obiekt na odludziu. Jadąc wzdłuż jeziora natrafiamy na dużą kolonię działek letniskowych i na ośrodek wypoczynkowy z plażą w Rzewnicy. Bardzo ciekawe miejsce. Polną drogą docieramy do Gwieździna i stąd wąziutkim, spokojnym asfaltem, bez samochodów, przez las docieramy do drogi wojewódzkiej nr 201, którą wracamy do Barkowa. Tu w hotelu można coś zjeść i wrócić do domu.

Ciekawa, urozmaicona trasa. Różne drogi, sporo lasu, piękne widoki i jeziora. Przede wszystkim spokój na drogach. Zapraszam

