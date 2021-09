Trasy rowerowe do 124 km od Wągrowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Rowerem w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 124 km od Wągrowca, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 62,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 346 m

Suma zjazdów: 359 m

Trasę dla rowerzystów z Wągrowca poleca Szlak_Notecki

NAWIERZCHNIA: 62% - drogi asfaltowe, 38%- drogi gruntowe polne i leśne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA: stosunkowo długi szlak rowerowy w kształcie praktycznej pętli, wychodzącej z i wracającej do Nakła nad Notecią. Na trasie szlaku turysta ma możliwość zaznajomienia się z sielskimi krajobrazami, charakterystycznymi dla Krajny. Zawiedzeni nie powinni być zarówno miłośnicy przyrody (Krajeński Park Krajobrazowy, jezioro Wieleckie), kąpieli (jezioro Witosławskie, jezioro Miętus), jak i zabytków (drewniany kościół w Ślesinie). Na trasie jest także możliwość zwiedzania browaru Krajan (po wcześniejszym umówieniu się) oraz podziwiania śluzy na Kanale Bydgoskim (Józefinki).

