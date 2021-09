Trasy rowerowe do 124 km od Wągrowca. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Ruszamy z Sypniewa w kierunku Iłowa. Z głównej szosy skręcamy w wąziutki asfalt do Jelenia. Na końcu osady skręcamy w bardzo dobrą drogę szutrową wiodącą przez piękny las. Po wyjeździe z lasu skręcamy w prawo do Nowego Dworu. Cały czas podziwiamy piękne krajobrazy. Tu skręcamy w prawo w asfaltową drogę wiodącą do Więcborka przez Witunie. Tu zwiedziliśmy miasto z pięknym kościołem, pomnikiem orła białego, promenadą na jeziorem, plażą miejską z kompleksem sportowym. W cukierni zjedliśmy pyszne ciasto z kawą. Po wyjeździe z miasta udaliśmy się do miejsca, gdzie kiedyś znajdowało się sanatorium. Niestety obecnie teren prywatny i brak wstępu. Po bramie widać, że musi to być ciekawy, zabytkowy obiekt. Następnym celem był pałac (obecnie ruina) w Runowie Kraj. Bardzo ciekawe obejście z restauracją i hotelem. Stąd przez las i Lubczę wróciliśmy do Sypniewa, gdzie odwiedziliśmy pięknie utrzymany pałac i śliczny szachulcowy kościółek. Polecam, wiele wrażeń i atrakcji, drogi naprawdę dla każdego. Nawiguj

Dookoła jeziora Wielimie (oraz Szczecinka i j. Trzesiecko)

Samochodem dojeżdżamy do wsi Turowo i parkujemy przy szkole.

Tu oglądamy kościół i ruszmy w trasę zaczynając od przejazdu przez pola z uprawianą trawą na trawniki i boiska.

W Omulnie trafiamy na ruiny dworku. Dojeżdżamy do Gwdy Wielkiej asfalcikiem prawie bez ruchu samochodowego. Tu ładny kościół i plaża nad jeziorem Wielimskim.

Do Sporego najpierw droga brukowana a następnie leśna twarda.

Wieś letniskowa Spore pozostawia spory niedosyt.

Znowu wąziutki asfalcik do Tcinna i leśna droga do DK 11. Dalej nowiutkim asfaltem do Dalęcina. Za torami w lewo w uroczą polną drogę do Trzesieki.

Przejeżdżamy całą długość jeziora Trzesiecko ścieżką rowerową. Początkowo pol-bruk potem szuter. Po drodze wspaniała wyspa Mysia z parkingiem, plażą, gastronomią i przystanią dla statku.

Drogą brukową i leśną docieramy do Sitna. Dalej do wsi Dziki asfaltem z pięknymi widokami na jeziorka i uprawy porzeczek.

Wracamy do Turowa wsiadamy w samochód i w drodze do domu jemy obiad za Lotyniem w Barze "Karczemka" na uroczym jeziorkiem.

Trasa dla średnio zaawansowanych rowerzystów. Lasów, widoków, jezior i atrakcji nie zabraknie.

Polecam

