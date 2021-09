Trasy rowerowe do 124 km od Wągrowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Wycieczki rowerowe z Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 124 km od Wągrowca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Wągrowcu ma być 19°C. Nie powinno padać. W niedzielę 19 września w Wągrowcu ma być 19°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 95,41 km

Czas trwania wyprawy: 167 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 610 m

A.rz57 poleca trasę mieszkańcom Wągrowca

Do Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - jezioro Witosławskie.

Pomysłem na wycieczkę było dojechanie do jeziora Witosławskiego, objechanie go dookoła i powrót. Atrakcje napotkane po drodze były jakby przypadkowo odkryte. Pewne bardzo ciekawe zabytki, jakie znajdują się w Dębnie czy w Górce Klasztornej opuściłem celowo. Znam je dość dobrze z innych wypraw. Bardzo je jednak poleca, jeśli ktoś ich jeszcze nie odwiedził. Trasa ze względu na długość raczej dla wprawionych rowerzystów. Nawierzchnia dróg bardzo dobra. Większość asfalt. Zjeść można w Łobżenicy lub w Górce Klasztornej. Polecam dla wytrwałych.

