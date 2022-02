Trasy rowerowe do 66 km od Wągrowca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 66 km od Wągrowca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 26 lutego w Wągrowcu ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Wągrowcu ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Ziemiański Szlak Rowerowy

Stopień trudności: 1

Dystans: 242,22 km

Czas trwania wyprawy: 27 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 73 m

Suma podjazdów: 799 m

Suma zjazdów: 796 m

Rowerzystom z Wągrowca trasę poleca Rattusnorvegicus

ZIEMIAŃSKI SZLAK ROWEROWY

Dystans: 245 km (Mosina - Kościan - Leszno - Rawicz - Gostyń - Krzywiń - Słonin).

Trudność: od gładkiego asfaltu po piaszczyste, błotniste lub kamieniste "odcinki specjalne".

Oznakowanie: jednolicie zielone, zgodne ze standaryzacją PTTK.

Początek szlaku: Mosina, u zbiegu szos Mosina - Rogalin oraz Mosina - Puszczykowo.

Koniec szlaku: Słonin lub Zaorle - w zależności od wybranego wariantu szlaku