Trasy spacerowe do 66 km od Wągrowca. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki ze spacerem w pobliżu Wągrowca

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Wągrowca, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Wągrowcu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 26 grudnia w Wągrowcu ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II

Stopień trudności: 2

Dystans: 5,87 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 31 m

Suma podejść: 166 m

Suma zejść: 179 m

Trasę spacerową mieszkańcom Wągrowca poleca A.rz57

Wycieczka do rezerwatu UROCZYSKO JARY wersja II. Wycieczka dla miłośników przyrody i tych co lubią ją fotografować. Pięknych widoków jest o wiele, wiele więcej niż ja pokazuję. Nie nastawiałem się na fotografowanie ale na relaks. Dzika przyroda urzeka, zachwyca i przyciąga. Polecam. Parking przy leśniczówce Nowy Dwór. Trasa dla każdego mimo przedzierania się przez las i po pagórkach. Zobaczenie dzikiej zwierzyny gwarantowane.

