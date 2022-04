Trzech piłkarzy Nielby Wągrowiec powołanych do reprezentacji!

Czym jest UEFA Regions' Cup?

Puchar Regionów UEFA to impreza organizowana co dwa lata począwszy od roku 1999. Rywalizują w niej najlepsze reprezentacje regionów danego kraju, złożone z piłkarzy występujących na poziomie amatorskim lub półamatorskim. Warunkiem jest także to, aby piłkarze Ci nigdy wcześniej nie występowali na poziomie profesjonalnym. Jest to pokaz bogactwa talentów, które w europejskiej piłce nożnej są niewidoczne.