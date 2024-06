W jednej ze szkół, na uroczystym apelu, dyrektor przypominał o zachowaniu ostrożności podczas letnich szaleństw, ale uczniowie byli już myślami daleko od szkolnych ławek. Dwa miesiące bez zeszytów i zadań domowych to coś, na co czekałem cały rok! – powiedział z entuzjazmem Michał, co wywołało salwy śmiechu i brawa od kolegów.

Każde zakończenie roku szkolnego to również moment podsumowań

Wągrowieckie szkoły chwaliły się osiągnięciami swoich uczniów, a duma rodziców i nauczycieli była widoczna na każdym kroku. Ale prawdziwymi bohaterami tego dnia były dzieci i młodzież, dla których zakończenie szkoły, to brama do letniej wolności. Wakacje to najlepszy czas w roku, bo można robić, co się chce i nie myśleć o szkole – stwierdziła Kasia, uśmiechając się szeroko. To stwierdzenie chyba najlepiej oddaje uczucia wszystkich uczniów.