Udany weekend Nielby, Szczypiorniści przełamali się z silnym rywalem, piłkarze wygrali w Słupcy!

Sensacja w Wągrowcu, wicelider pokonany!

Wybierając się do wągrowieckiej hali w sobotnie popołudnie kibice nie mieli zbyt wielkich oczekiwań. Pogrążony w kryzysie zespół podejmował u siebie wicelidera tabeli Ligi Centralnej - KPR Legionowo. Jesienią na Mazowszu wągrowczanie wygrali po golu Pawła Gregora w ostatniej sekundzie meczu. Kibice żółto-czarnych liczyli na powtórkę i przełamanie fatalnej passy. W poprzednich siedmiu meczach przegrali bowiem sześć razy.

Od początku spotkanie było wyrównane i pełne emocji. Wyraźnie zarysowywała się jednak przewaga gości, a defensywa wągrowczan przypominała sito. W samej tylko pierwszej połowie wiceliderzy tabeli Ligi Centralnej rzucili aż 17 bramek. Nie obyło się bez kontrowersji z udziałem sędziów, którzy z nie do końca znanych nam przyczyn postanowili nie uznać gola rzuconego do pustej bramki przez Igora Drzazgowskiego. Zamiast tego... podyktowali rzut karny dla Nielby. Ten pewnie go wykorzystał, ustalając wynik pierwszej połowy 14:17. W hali jednak przez długi czas słychać było gromkie krzyki deprecjonujące sędziów.