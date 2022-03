Urzędowe sprawy załatwić w Skokach w aplikacji na telefon. Urzędnicy informują o kolejnym udogodnieniu dla mieszkańców

Dzięki specjalnej aplikacji na smartfon urzędowe sprawy można załatwić bez wychodzenia z domu. O kolejnym udogodnieniu, po specjalnej stronie internetowej, poinformowali przedstawiciele ratusza w Skokach.

- Aplikacja mInstytucja to Mobilny Urząd w Twoim telefonie, działa wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Jest to bezpłatna dla obywatela aplikacja mobilna na urządzenia mobilne typu smartfon oraz tablet z systemem operacyjnym Android/iOS. Głównym celem aplikacji mobilnej jest dostarczenie obywatelom i przedsiębiorcom bezpiecznego dostępu do danych z Rejestrów Publicznych, a także sprawnej komunikacji z instytucjami publicznymi. Autoryzacja odbywa się za pomocą Krajowego Węzła Tożsamości - informują przedstawiciele urzędu w Skokach.