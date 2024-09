VII Bieg Podkowy dla dzieci za nami. Na stracie stanęło ponad 200 małych biegaczy!

Do zawodów zgłosiło się ponad 200 młodych biegaczy w wieku od 2 do 14 lat, podzielonych na 7 kategorii wiekowych. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal oraz coś słodkiego do przekąszenia. Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach ufundowane były nagrody rzeczowe.