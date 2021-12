W tym tygodniu kolejne akcje szczepień przeciw COVID-19 w Wągrowcu! Gdzie i kiedy będzie można się zaszczepić?

Obie akcje szczepieniowe odbędą się w budynku dawnej Bistrostacji, przy dworcu kolejowym w Wągrowcu. Pierwsza okazja do zaszczepienia się będzie już w czwartek, 9 grudnia. Punkt będzie działał tego dnia w godzinach od 15:00 do 19:00, a kwalifikację będzie przeprowadzał lekarz, co daje możliwość zaszczepienia także dzieci i młodzieży w wieku od 12 lat!

Po raz drugi punkt otworzy się w sobotę, 11 grudnia. Będzie działał w godzinach od 9:00 do 15:00, jednak w tym dniu szczepionkę będą mogły przyjąć wyłącznie osoby pełnoletnie.