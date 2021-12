W Wągrowcu stanął "EkoSłupek". Co to takiego?

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze takie urządzenie w Wielkopolsce.

Zamontowanie "ekosłupka" skomentowała na swoim oficjalnym profilu także radna rady miejskiej w Wągrowcu Alicja Trytt, która walczy o polepszenie jakości powietrza w mieście. Jej zdaniem, należałoby zastosować prostszy przekaz.

- A miała być po prostu tablica z wyświetlaną informacją przy szkołach, w miejscach użyteczności publicznej … żeby trafić do świadomości mieszkańców … zastanawiam się, kto się zorientuje, co to jest … no ale jakiś krok do przodu… jakiś… - napisała.