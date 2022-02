W Wągrowcu złożono już ponad tysiąc wniosków o dodatek osłonowy

Przedstawiciele urzędu miejskiego w Wągrowcu poinformowali, że mieszkańcy Wągrowca złożyli w styczniu1145 wniosków o przyznanie dodatku osłonowego.

- W Wągrowcu dokumenty o przyznanie dodatku osłonowego są od 1 lutego 2022 r. przyjmowane wyłącznie w budynku MOPS przy ulicy Krótkiej 4c. Wniosek należy wrzucić do urny w zaklejonej kopercie. Pomoc i wyjaśnienia pracowników Ośrodka, dotyczące jego wypełnienia, można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu - 67 26 20 885. W ten sam sposób można uzgodnić termin wizyty osobistej – na dany tydzień będą one uzgadniane wyłącznie w poniedziałek w godzinach od 8:30 do 15:30 - wyjaśniają przedstawiciele ratusza.