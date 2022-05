Wągrowczanka wystąpiła w Szansie na Sukces, na TikToku obserwują ją tysiące fanów. Kim jest Joanna Zwierzykowska?

Influencerka w czerwcu skończy 25 lat. Wychowała się na wsi niedaleko Margonina, gdzie na podwórku u babci razem w siostrami organizowała pierwsze koncerty coverów. Od najmłodszych lat przejawiała talenty wokalne, co już na etapie szkoły podstawowej przyniosło jej wiele wyróżnień i nagród w konkursach dla młodych wokalistek. Nasza bohaterka już wtedy wiedziała, że jej domem musi być scena.

Miłość do Wągrowca

Do Wągrowca Zwierzykowska trafiła w czasach szkoły średniej i... błyskawicznie zakochała się w mieście.

Poznałam tu mnóstwo przyjaciół, bardzo polubiłam Wągrowiec, więc po ukończeniu studiów oczywistym wyborem było dla mnie to, że zamieszkam właśnie tutaj. Bardzo lubię spędzać czas w lokalnych restauracjach, bardzo często bywam też na "Słonecznej". Jest to świetne miejsce do spotkania się z przyjaciółmi. Latem często spacerujemy deptakiem przy plaży i korzystamy z rowerków wodnych.

- opowiada.

24-latka nie planuje wyprowadzać się z Wągrowca. Nie ciągnie ją na wieś, a duże miasta zdają się ją przytłaczać. "Jakubowy Gród" to miejsce, w którym ma wszystko, czego potrzebuje - spokój, przyjaciół, rozrywkę. I choć od dzieciństwa wiedziała, że ciągnie ją na scenę, rozpoczęła studia w zupełnie innym kierunku. Wybór padł na... bezpieczeństwo narodowe. Był to krok racjonalny, lecz już w połowie procesu kształcenia wągrowczanka była pewna, że nie jest to droga, którą chce podążać.