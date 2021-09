Wągrowiec. Chór The Hoor z Wągrowca na 17. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym MUNDUS CANTAT 2021

To kolejny sukces wągrowieckiego chóru The Hoor.

- Festiwal, w którym wzięły udział chóry z całego świata, miał formułę mieszaną – część prezentacji odbywała się w formie online, część zaś stacjonarnie. The Hoor wystąpił w dwóch kategoriach: muzyka świecka i ludowa oraz muzyka sakralna. W pierwszej nasi chórzyści zaśpiewali pięć utworów: Szła Dzieweczka (żart ludowy) opr. M. Makowski, Czemuście mnie (melodia ludowa) opr. K. Sikorski, Bouree J. S. Bach, arr. Anders Ohrwall, O mój rozmarynie opr. Miłosz Bembinow oraz Hela na Helu komp. Mikołaj Macioszek. W kategorii sakralnej jury, które tworzyło grono wybitnych fachowców muzyki chóralnej, oceniało zaś wykonanie Et Absterget Deus, komp. Wojciech Fiebig, De profundis clamavi, komp. Vic Nees, oraz Ojcze nasz , komp. Stanisław Moniuszko. W obu kategoriach Chór The Hoor zdobył Srebrne Dyplomy (Złotych w kategorii „Chóry dorosłe” nie przyznano) - czytamy w informacji przygotowanej przez urząd miejski w Wągrowcu.