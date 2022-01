Wągrowiec. Drożej także w kinie MDK w Wągrowcu. Ile kosztują bilety?

W 2022 roku wielu z nas odczuje w swojej kieszeni wzrost kosztów. Zgodnie z zapowiedziami, więcej zapłacimy między innymi za gaz, prąd czy niektóre artykuły spożywcze i przemysłowe.

Jak informowaliśmy już wcześniej, od 1 stycznia 2022 roku podrożały także bilety do aquaparku w Wągrowcu. Ceny w kompleksie wzrosły średnio o 20-25 procent. Największe zmiany dotknęły miłośników długich pobytów na basenie, bowiem cena całodniowych biletów wzrosła niemal o połowę. Najmniejsza podwyżka dotknęła zaś najtańszych, godzinnych wejściówek. Na przykład ceny biletów jednogodzinnych wzrosły z 13 do 16 zł w przypadku biletów normalnych i z 11 do 13 w przypadku wejściówek ulgowych.