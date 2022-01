Wągrowiec. Dziergają rekordowo długi szalik dla WOŚP. Ma już ponad 50 metrów i nadal rośnie!

Już ponad 50 metrów ma szalik, który wykonano dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomysł jego zrobienia zrodził się w Powiatowej Bibliotece Publicznej. To właśnie bibliotekarki zwróciły się do mieszkanek powiatu, które potrafią dziergać, o zrobienie kawałka szalika o szerokości 20 centymetrów.

Kawałki szalika są przynoszone do książnicy, a jej pracownice zszywają je w jeden, długi szalik. Gotowe dzieło zostanie przesłane do organizatorów akcji, którymi są Anna Endzelm oraz Sztab WOŚP w Mińsku Mazowieckim. Nasz powiatowy szalik zostanie dołączony do innych szali tak aby zgodnie z celem Organizatorów powstał najdłuższy szalik w Polsce.