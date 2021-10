Wągrowiec, Google Street View. Kamery uchwyciły mieszkańców. Załapałeś się na zdjęcie?

Google Maps to aplikacja, z której na co dzień korzystają miliony ludzi. Dzięki niej możemy trafić do celu. Google udostępnia także inną, nowoczesną funkcję, umożliwiającą podróżowanie po zakamarkach świata bez wychodzenia z domu. Mowa o Google Street View - funkcji Google Maps i Google Earth, która zapewnia panoramiczne widoki z poziomu ulicy i pozwala użytkownikom na wyświetlanie wybranych części świata (za Wikipedią).

Samochód Google, który wyposażony jest w szereg dokładnych kamer, przejeżdżał ponownie przez Polskę (o czym pisaliśmy m.in. tu: Samochody Google Street View jeżdżą po miastach Wielkopolski. Będzie aktualizacja map. Które miasta odwiedzą?). Przyjechał także do Wągrowca i uwiecznił mieszkańców oraz życie codzienne na ulicach naszego miasta.