Wągrowiec. Jak będzie wyglądała tegoroczna wizyta duszpasterska? Proboszcz zdradza, jak będzie przeprowadzona kolęda

Adwent 2021

Adwent to cztery niedziele, którą przygotowują chrześcijan na święta Bożego Narodzenia. Rozpoczął on w kościele katolickim nowy rok liturgiczny. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście. Adwent w 2021 roku trwa od 28 listopada do 24 grudnia.