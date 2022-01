Wągrowiec. Jego czworonożny przyjaciel bardzo cierpi. Powstała zbiórka pieniędzy na leczenie Hejza

Hejz to wielkie marzenie i najlepszy przyjaciel pana Piotra z Wągrowca. Jak mówi jego właściciel, moment, w którym pojawił się w jego rodzinie przyniósł wiele radości, miłości i szczęścia.

- Był energicznym, pełnym życia pieskiem. Dostarczał codziennie uśmiechu na twarzy. Uwielbiał bawić się z innymi zwierzętami. Kochał długie spacery. Lasy i pola to jego żywioł - tłumaczy w zbiórce pan Piotr.

Niestety, 22 stycznia życie Hejza zamieniło się w jeden wielki ból i cierpienie.

- Kiedy wróciłem z pracy do domu zauważyłem, że pies dziwnie siedzi i czeka przy schodach wejściowych. Ogromnym szokiem było dla mnie zobaczyć jego tylne sparaliżowane łapy. Niezwłocznie zabrałem go do weterynarza. RTG wykazało uszkodzenie kręgów - wyjaśnia właściciel.