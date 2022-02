Wągrowiec kiedyś i dziś. Tak zmieniło się miasto. Porównanie starych i nowych zdjęć [ZDJĘCIA]

Jednak nie zawsze tak było. Nie zawsze Wągrowiec zajmował taki obszar jak dziś. Gdy spojrzymy kilka wieków wstecz, to takie części jak Durowo czy Straszewo, były odrębnymi miejscowościami, o które niegdyś toczyły się zażarte spory, jak choćby walka o Durowo pomiędzy Pałukami a cystersami. Gdzie zatem był sam Wągrowiec? Jaki obszar zajmowało pierwsze miasto?

Niektórzy historycy wymieniają tajemniczą Prostynię jako początek miasta. Jednak trudno jednoznacznie określić, gdzie miałaby się mieścić ta Prostynia, wioska rybacka, nie można również jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle rzeczywiście istniała pod taką nazwą. Aktualnie przyjmuje się więc, że Wągrowiec powstał w XIV wieku. Jednak miasto znacznie różniło się wówczas od dzisiejszego obrazu Wągrowca. Przez Wągrowiec należało rozumieć miasto, które mieściło się na swoistej „wyspie”, utworzonej między rzekami Wełną a Nielbą. To one stanowiły swoiste miejskie granice. Były także barierą obronną przed ewentualnymi najazdami z zewnątrz. Na obrzeżach miasta cystersi wybudowali swój pierwszy klasztor. Wówczas to Wągrowca nie stanowiła nawet część miasta, którą dziś określamy mianem starówki z aktualnym Rynkiem. Ówczesny Rynek mieścił się najprawdopodobniej gdzieś w obrębie dzisiejszej ulicy Gnieźnieńskiej. Ekspansja na drugą stronę rzeki nastąpiła

dopiero w wiekach późniejszych.