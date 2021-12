Wągrowiec. Kino, aquapark, lodowisko. Jak będą czynne w święta? W tym okresie zmienia się też rozkład jazdy ZKM

Wigilia (24 grudnia) nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Dlatego też większość sklepów będzie otwartych. Istnieją jednak regulacje mówiące o ograniczeniu handlu w Wigilię. Sprawdziliśmy, do której godziny będzie można zrobić zakupy "na ostatnią chwilę" w najpopularniejszych marketach w Wągrowcu.

Przedstawiciele sieci podali do informacji, do której będą pracowały tego dnia ich sklepy. Zdecydowana większość marketów (m.in. "Aldi", "Lidl" i "Biedronka") będzie czynna do godziny 13. O godzinę dłużej, do godziny 14. zrobimy zakupy w "Dino"

Zgodnie z obowiązującym prawem 25 i 26 to dni wolne od pracy objęte zakazem handlu. W te dwa dni czynne będą jedynie stacje benzynowe, apteki, lokale gastronomiczne i sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel, a także sklepy działające na na zasadzie franczyzy, np. "Żabka".