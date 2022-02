Wągrowiec, który istnieje tylko w planach. Te inwestycje nie doczekały się cały czas realizacji Arkadiusz Dembiński

Postanowiliśmy zebrać plany, pomysły inwestycyjne w Wągrowcu, które pojawiały się na przestrzeni lat, a które do tej pory nie doczekały się realizacji. Sprawdź w galerii -> piabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Na przestrzeni lat w Wągrowcu nie brakowało wielu pomysłów, planów inwestycyjnych. Dotyczyły one nowych atrakcji turystycznych, wyeksponowania tych, które mamy ale i nowych miejsc pracy. Co je łączy? To, że do tej pory nie powstały.