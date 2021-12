Wągrowiec. Nagość, trumny i hipnotyczne barwy. Tak wygląda kalendarz Lindner 2022!

- Hipnotyczne, transgresyjne barwy, błyski, kształty, faktury, struktury. Destrukcja, rozpad, przepych, kakofonia. Gdzie jestem? Co ja tu robię? Czujesz niepokój, ale i fascynację. Chcesz patrzeć dalej, dłużej, wyraźniej … Zostań. Poczuj się bezpiecznie. Jesteś u siebie. To nowa rzeczywistość. To nowy wymiar. To nowy Kalendarz Lindner 2022 - czytamy w materiach dostarczonych nam przez przedstawicieli firmy.