Wągrowiec. Odrestaurowano trzy obrazy z wągrowieckiej fary

Trzy obrazy, które zostały poddane pracom konserwatorskim pochodzą z bocznego ołtarza pw. Matki Bożej Różańcowej z kościoła farnego w Wągrowcu. Wsparcia finansowego tej inwestycji udzielił Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Pierwszy z ołtarzy, jak poinformował Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, znajdujący się w kwaterze głównej nastawy ołtarzowej to przedstawienie Matki Bożej Różańcowej ze św. Dominikiem.

- Obiekt datujemy na 1 poł. XVII w., autor nieznany. Wykonano go w technice olejnej na płótnie przyklejonym do drewnianego podobrazia. Dwa kolejne to wizerunki św. Wojciecha oraz św. Stanisława w kwaterach bocznych. Powstały ok. 1590-1595 r., a ich autorem prawdopodobnie jest Mateusz Kossior z Poznania. Namalowano je również w technice olejnej, bezpośrednio na podobraziach drewnianych. Obraz Matki Bożej Różańcowej w centrum retabulum jest najpewniej wtórny - poinformował konserwator.