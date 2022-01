Wągrowiec. Pachołki uniemożliwią parkowanie wzdłuż ruchliwej ulicy w Wągrowcu

Przy ulicy Pocztowej w Wągrowcu znajduje się wiele sklepów i punktów handlowych. Nic więc dziwnego, że na tej jednokierunkowej ulicy zazwyczaj panuje duży ruch, zarówno pieszy jak i samochodowy.

Wzdłuż Pocztowej wyznaczono całkiem sporo miejsc parkingowych. To jednak wciąż za mało. Kierowcy nagminnie parkowali auta już za zakazem, na odcinku do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego. Od jakiegoś czasu jest to już niemożliwe. Na tym kawałku chodnika zamontowane zostały pachołki, dzięki którym parkowanie w tym miejscu jest niemożliwe.