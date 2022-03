Wągrowiec. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny! Ta pora roku zawitała nas na dobre! Prognoza pogody

Wiosna. Jaka będzie pogoda w Wągrowcu i powiecie?

Wszystko wskazuje na to, że wiosna już przyszła i zostanie z nami na dobre. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów, jeszcze do środy 23 marca możemy spodziewać się nocnych przymrozków (do -2 stopni Celsjusza). W dzień jednak termometry mogą wskazać nawet 18 kresek powyżej zera! Najcieplejszym dniem w tym tygodniu ma być środa 23 marca. Tych kilkanaście stopni na plusie ma się utrzymywać prawie do końca marca. Nieco chłodniej ma się zrobić około 29 marca, kiedy to termometry w dzień wskażą około 10 stopni. Takie temperatury zostaną z nami przez kilka dni, by około 8 kwietnia temperatura znów ma podskoczyć do 15 stopni Celsjusza. W Wielkanoc możemy się spodziewać około 11 stopni powyżej zera.