Wągrowiec. To ostatnie dni lodowiska w Wągrowcu

Jak poinformował ratusz, to ostatnie dni działania lodowiska. Warto więc skorzystać z pięknej, słonecznej pogody, by oddać się przyjemności jazdy na łyżwach. Przypomnijmy, że lodowisko jest czynne do godziny 20.

W środę, 16 lutego, lodowisko zostanie zamknięte, a urządzenia je chłodzące zostaną wyłączone.