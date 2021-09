Wągrowiec: Warto zobaczyć w mieście i okolicy. Atrakcje turystyczne miasta

Gdy mówimy o skarbach architektury i sztuki w Polsce, na myśl przychodzi nam najczęściej kościół Mariacki z przepięknym ołtarzem, Wawel lub też obraz Damy z Łasiczką znajdujący się w Krakowie.

Skarbów jednak nie brakuje także i nas. - Jeśli chodzi o architekturę, naszą perełką jest bezsprzecznie drewniany kościół z XIV wieku w Tarnowa Pałuckim. To najstarszy taki obiekt w kraju - przyznaje Marcin Moeglich, historyk z Wągrowca.

Jak się okazuje, cenny jest nie tylko sam budynek, ale także jego wyposażenie. Wewnątrz możemy podziwiać niezwykłe malowidła. - To przejaw religijności naszych przodków. Większość społeczeństwa była niepiśmienna, więc był to najlepszy sposób na wzmocnienie przekazu dotyczącego opowieści biblijnych i żywotów świętych - wyjaśnia historyk. Wśród niezwykłych zabytków znajdujących się w kościółku jest także osiemnastowieczny ołtarz Świętej Małgorzaty autorstwa Adama Swacha. Skarbem architektonicznym jest również gołaniecki zamek z drugiej połowy XIV wieku. To obiekt, który nie ma sobie równych w okolicy.