Wągrowiec z lotu ptaka. Tak wygląda miasto na zdjęciach zrobionych dronem

Ulica Kościuszki, okolice Jeziora Durowskiego w Wągrowcu. To miejsca doskonale znane wielu wągrowczanom. Gdy spojrzymy na nie z wysokości prezentują się zupełnie inaczej. Jak wygląda Wągrowiec z lotu ptaka można zobaczyć na zdjęciach Adriana Krupczyńskiego. Lokalny fotograf prezentuje okoliczne miasta na zdjęciach wykonanych dronem.

Adrian Krupczyński pochodzi z Rogoźna i zajmuje się fotografią od ponad 30 lat.

- Fotografią zajmuję się od ponad 30 lat. Mój pierwszy aparat to wspaniały Zenit ET. Fotografia to piękna pasja, która sprawia mi wiele przyjemności. Mój najnowszy projekt to "dronowy" film o Rogoźnie udowadniający, że wystarczy z innej perspektywy spojrzeć na znane i opatrzone miasto by odkryć na nowo jego piękno - mówił w rozmowie z naszemiasto.pl Adrian Krupczyński fotograf z Rogoźna.