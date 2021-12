Zlokalizowany przy ulicy Mickiewicza skwerek już wkrótce przejdzie metamorfozę. Powstanie tam miejsce o nazwie "Poczytelnia".

- Zgodnie z przedstawionym projektem przez placyk poprowadzona zostanie ścieżka, przy której ustawione zostaną ławki lub ławko-leżaki, a także dwa klomby bylin - jeden będzie składał się z roślin cieniolubnych, natomiast drugi z roślin miododajnych. Przy klombach staną hotele dla owadów, a na pobliskich drzewach zawisną budki lęgowe dla ptaków. W centrum tak zaprojektowanej przestrzeni ma stanąć półka na książki, która działać będzie na zasadzie bookcrossingu - podają przedstawiciele ratusza.

Plac pomiędzy blokami na ulicy Mickiewicza w Wągrowcu do tej pory niczym nie wyróżniał się na tle innych skwerków w mieście. To się jednak zmieni, ponieważ wkrótce powstanie tam miejsce rekreacji o nazwie "Poczytelnia".Jak poinformował urząd, z inicjatywy mieszkańców jednego z bloków mieszkalnych położonych na osiedlu przy ulicy Adama Mickiewicza, dzięki współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu, skwer, który obecnie nie zachęca do wypoczynku, zamieni się w zaciszny zielony kącik przeznaczony do relaksu. W ciepłe dni będzie można oddać się tutaj na przykład lekturze książek.Prace mają zakończyć się do kwietnia 2022 roku.Realizacja tego projektu jest możliwa dzięki udziałowi miasta w III etapie „Programu kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach". Program, jak podaje urząd, uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.