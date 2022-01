Wągrowiec. Znaleziono telefon. Poszukiwany jest jego właściciel

Przedstawiciele starostwa w Wągrowcu, w którym działa biuro rzeczy znalezionych poszukują właściciela telefonu komórkowego, który znaleziono 10 stycznia w okolicy stacji pali Orlen przy obwodnicy Wągrowcu.

Leżał przy pasie zieleni . Jest to telefon komórkowy Samsung koloru niebieskiego.

- Osobę uprawnioną do odbioru w/w rzeczy wraz z dowodem osobistym, prosimy o zgłoszenie się do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu – Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia, ul. Kościuszki 15, w godzinach od 9. do 14. - informują urzędnicy.