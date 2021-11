Wągrowiecka Halówka. Co dzieje się w lokalnym świecie futsalu? MTC i Akapulko na szczytach swoich lig!

Do tej pory pierwszoligowcy rozegrali osiem kolejek, drugoligowcy zaś dziesięć. Wynika to z tego, że na drugim poziomie rozgrywkowym występują dwa zespoły więcej. Włodarze ligi wykorzystują więc dni, w których szczypiorniści Nielby Wągrowiec rozgrywają spotkania wyjazdowe i organizują w soboty wyrównawcze zmagania drugiej ligi.

MTC idzie po swoje

W pierwszej lidze nie do zatrzymania zdaje się być zespół MTC Gapiński. Zespół ten w tegorocznych nie zaznał jeszcze smaku porażki, demolując po drodze wszystkich rywali, z którymi przyjdzie im się zmierzyć. Najlepszy przykład potwierdzający tę tezę dali w minioną niedzielę, kiedy to zdeklasowali mocny zespół Agaricos 7:3. W międzyczasie zawodnicy MTC wzięli też udział w rozgrywkach futsalowego Pucharu Polski, tam jednak nie udało im się przejść do kolejnej rundy.