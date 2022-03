WągrowiecSolidarnyZUkrainą - już w sobotę koncert charytatywny na Rynku!

Przypomnijmy, że od kilku dni na terenie miasta trwa zbiórka rzeczy materialnych, które przekazane zostaną uchodźcom. Odzew mieszkańców był gigantyczny i... naprawdę budujący. Mieszkańcy Wągrowca i okolic przynieśli tyle rzeczy, że nie mieściły się one w Miejskim Domu Kultury, który wyznaczono jako miejsce zbiórki. W poniedziałek strażacy pomogli przewieźć dary do budynku Bistrostacji, w której jest zdecydowanie więcej miejsca.

Przez cały dzień chętni do pomocy mieszkańcy Wągrowca sortowali i wydawali artykuły. Następnie są one przewożone w miejsca, w których zatrzymali się pierwsi uciekający przed wojną Ukraińcy, którzy trafili do Wągrowca. Pierwsze osoby pojawiły się w mieście już w niedzielę i poniedziałek.