Wichura w powiecie wągrowieckim. Połamane drzewa, uszkodzone dachy. Strażacy usuwają skutki nawałnicy

- Obecnie na obszarze województwa obserwowane są porywy wiatru w wysokości do 90 km/h. W ciągu najbliższych godzin prognozowane są porywy wiatru do 120 km/h na północy województwa i do 115 km/h na południu. W godzinach popołudniowych porywy wiatru będą słabnąć - informuje IMGW.