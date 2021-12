Włamanie do lombardu w Wągrowcu. Ktoś wybił szybę i zabrał wartościowe przedmioty

W nocy z piątku na sobotę doszło najpewniej do włamania do jednego z wągrowieckich lombardów. Policja otrzymała zgłoszenie w sobotę przed 5 rano od osoby, która tamtędy przechodziła i zauważyła wybitą szybę.

- Najpewniej dzisiaj w nocy doszło do włamania do jednego z lombardów w centrum miasta. Zauważył to przechodzień który przed godziną 5 rano zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, rozbitej witrynie. Na miejscu nikogo nie było. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia - informuje Dominik Zieliński z wągrowickiej policji.