Wójt gminy Mieścisko solidaryzuje się z Ukrainą

- Wielu mieszkańców Ukrainy od kilku lat przybywa do Polski, w tym do Gminy Mieścisko, gdzie żyją w pokoju i szacunku obok nas. Tutaj pracują, mieszkają, wykonują dla nas usługi, prace, zlecenia, ale też kupują u nas zakupy i płacą podatki. Chcę, by mieszkańcy naszej gminy narodowości ukrainskiej wiedzieli, że mają nasze wsparcie - podkreśla wójt.