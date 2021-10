Wycinka drzew przy ulicach w Wągrowcu w czasie ich remontu? Znamy stanowisko Urzędu Miejskiego

Remont ulic w Wągrowcu i obawy mieszkańców

Wycinane drzewa w Wągrowcu

Przypomnijmy, że w Wągrowcu aktualnie sporo emocji wywołuje wycinka drzew na terenie Księżego Kacerka. Właśnie od usuwania dużych drzew rozpoczęły się tu prace.

Łącznie na terenie Księżego Kacerka wyciętych ma zostać ponad 40 drzew. - W trakcie prac związanych z modernizacją pierwszej części Księżego Kacerka na odcinku od ulicy Opackiej do 1/3 stawku za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przewidziano do wycięcia 17 w większości obumarłych drzew. W ich miejsce nasadzone zostaną 22 drzewa. W II etapie inwestycji na odcinku od al. Jana Pawła II do ok. 2/3 stawu przewidziana jest wycinka 23 drzew. W ich miejsce nasadzone ma być 21 drzew - wyliczał na naszych łamach Piotr Korpowski z Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.