Wypadek pod Gołańczą. Kierowca dostał ponad tysiąc złotych mandatu. Jakie są ustalenia policji?

Jak ustaliła jednak policja to nie kierowca audi ponosi winę za całe zdarzenie, ale 24-latek kierujący niewielką toyotą auris.

W sobotę, 11 czerwca, służby ratunkowe i policja zostały wezwane w okolice Smogulca. Doszło tu do wypadku drogowego. Audi uderzył w znak z nazwą miejscowości.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zmusił on jadącego z przeciwnej strony kierowcę drugiego auta do zjechanie do pobocze. W efekcie czego audi uderzyło w znak. Na szczęście obyło się bez obrażeń.

Kierowca toyoty został ukarany mandatem w wysokości 1020 złotych.