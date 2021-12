Wypadek w Gołańczy. Ranna osoba trafiła do szpitala w Pile

Wypadek w Gołańczy

Do wypadku drogowego doszło we wtorek, 7 grudnia w Gołańczy. Po uderzeniu w drzewo, na drodze dachował tu samochód.

Na miejsce wezwano także patrol policji. Jak się okazuje kierującym samochodem osobowym był 70-letni mieszkaniec Gołańczy. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń głowy i został przewieziony do szpitala w Pile.

Ustalenia policji w Wągrowca

- Na wjeździe do Gołańczy od strony Chawłodna, świadkowie ujawnili samochód osobowy, który dachował. W środku znajdował się starszy mężczyzna. Policjanci ustalili, że kierujący to 70-letni mieszkaniec Gołańczy, który z poważnymi obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala w Pile - informuje Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu.