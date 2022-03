Wypadki w powiecie wągrowieckim. Kto najczęściej bierze w nich udział? Jakie są główne przyczyny zdarzeń drogowych?

Policja z Wągrowca regularnie apeluje o ostrożność na drodze. Niestety jak pokazują nawet przypadki z ostatnich tygodni, kiedy to obowiązują wyższe kary za wykroczenia drogowe na terenie powiatu wągrowieckiego nie brakuje kierowców łamiących przepisy.

Wypadki i kolizje w powiecie wągrowieckim

- W 2021 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 36 wypadków, w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. W tym okresie zaistniały 453 kolizje drogowe - wyliczają przedstawiciele komendy w Wągrowcu.

Niestety wskazują na to także statystyki policji.

Zapisy dla dzieci z Ukrainy do szkół i przedszkoli w Wągrowcu. Gdzie się zgłosić?

Jak informują policjanci do największej liczy zdarzeń doszło na terenie samego Wągrowca. Również także to na terenie Wągrowca doszło do największej liczby wypadków, w których były osoby ranne.