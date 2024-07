- Dla Klasztorniaków TO lustro ma ogromne znaczenie. To nie tylko punkt odniesienia w topografii szkoły czy zwykła ozdoba, ale świadomość, że przeglądało się w nim wiele pokoleń i stanowi punkt wspólny dla nas wszystkich na przestrzeni dziesięcioleci. Dla całej społeczności szkolnej jest to ważna chwila. Dla mnie na pewno.