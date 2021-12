Zaginął Michał z gminy Wapno. Poszukuje go policja z Wągrowca. Funkcjonariusze proszę o pomoc w jego odnalezieniu

Policjanci z Wąrowca proszą o pomoc w odnalezieniu zaginionego 21-letniego Michała Raczkowskiego z gminy Wapno.

- Pochodzący ze Stołężyna ( Gmina Wapno) mężczyzna w połowie września 2021 roku wyjechał w celach zarobkowych do Holandii do miejscowości Espel Wessterand. Rodzina ostatni kontakt z zaginionym miała w dniu 28 listopada 2021 roku, był to kontakt telefoniczny. Od tego czasu mężczyzna nie kontaktował się z rodziną - informują policjanci.