Zaginięcie w Wągrowcu. Policja poszukiwała mężczyzny wymagającego stałej opieki

W czwartek, 9 września policja została powiadomiona o zaginięciu mężczyzny wymagającej stałej opieki w Wągrowcu.

27-latek będą na zakupach z bliskimi nagle oddalił się od nich.

Ruszyła akcja poszukiwawcza. Patrole zaczęły przetrząsać ulice miasta. Sprawdzono dworzec, promenadę. Patrolowano także drogi wyjazdowe z Wągrowca.

Ostatecznie udało się odnaleźć zaginionego w Przysieczynie pod Wągrowcem. Jak informują przedstawiciele policji, jechał on... rowerem. Jednoślad nie należy jednak do niego. Funkcjonariusze będą ustalali skąd mężczyzna go zabrał.