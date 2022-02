Zagrali dla Marka Woltera! Charytatywna impreza wągrowieckich futsalistów. Prąd płatał figle!

Charytatywna impreza odbyła się w niedzielę, 20 lutego o godzinie 19:30. W hali OSiR w Wągrowcu. zmierzyły się w nim zespół AP Calcio, który kilka tygodni temu dotarł do 1/32 Finału Pucharu Polski oraz Reprezentacja Wągrowieckiej Halówki. W drugim z wymienionych zespołów zagrały gwiazdy wszystkich najlepszych drużyn występujących w lokalnej lidze futsalu. Nie obeszło się bez przygód - w 14 minucie meczu... zabrakło prądu, przez co piłkarze zmuszeni byli poczekać 15 minut do czasu przywrócenia zasilania. Ostatecznie AP Calcio zwyciężyło w tym meczu 4:3.

Wstęp na mecz kosztował 5 złotych (dla dzieci za darmo). Podczas imprezy odbyły się także licytacje charytatywne. Zebrani na trybunach kibice mogli wylicytować między innymi kebabowy tort, karnety do Klubu Sportów Walki Colosseum czy vouchery na paintball. Część przedmiotów będzie można licytować na Facebooku OKS Wschód. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitacje Marka Woltera. Sam bohater imprezy pojawił się w hali OSiR, a reprezentacja Wągrowieckiej Halówki przekazała na jego ręce dwie podpisanie koszulki - jedną przez piłkarzy Lecha Poznań, drugą przez piłkarzy Zagłębia Lubin. Obie trafią na licytacje.