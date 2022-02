Zanieczyszczona rzeka w Wągrowcu. Straż pożarna zapowiada stawienie zapory

Zanieczyszczona rzeka w Wągrowcu

Wyciek substancji do rzeki. Jest stanowisko firmy, z której wyciekła

Jak poinformował Naszemiasto.pl Piotr Kaczmarek, oficer prasowy wągrowieckiej komendy na miejsce wysłano zastępy straży pożarnej. Po rozpoznaniu okazało się, że plama substancji ropopochodnej ciągnie się aż od granic miasta. Widać ją także z mostu na ul. 11 listopada. Na miejsce przybyli także przedstawiciele Wód Polskich i policja.

To właśnie tu, jak informuje przedstawiciel komendy, strażacy mają stawiać specjalną zaporę. Aktualnie nie wiadomo co to za substancja, oraz jakie jest jej pochodzenie.